"Сандерленд" хочет арендовать двух игроков "Ливерпуля"

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"Сандерленд" хочет арендовать двух игроков "Ливерпуля"

"Сандерленд" проявляет интерес к двум игрокам "Ливерпуля" - вратарю Дэни Уорду и нападающему Бену Вудберну.

Видеть в своей команде этих футболистов хочет лично новый главный тренер "чёрных котов" Крис Коулмэн, который знаком с ними по работе в сборной Уэльса.

"Сандерленд" собирается арендовать Уорда и Вудберна во время зимнего трансферного окна. | http://soccernews.ru

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