"Сандерленд" объявил о назначении Коулмэна



Новым главным тренером "Сандерленда" назначен Крис Коулмэн, сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту валлийский специалист сменил уволенного Саймона Грэйсона и подписал с клубом контракт на два с половиной года.

47-летний Коулмэн известен тем, что довел сборную Уэльса до полуфинала Евро-2016. Также тренировал "Фулхэм", "Реал Сосьедад", "Ковентри" и АЕЛ.

После 17 туров "Сандерленд" занимает последнее место в Чемпионшипе.

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