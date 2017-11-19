"Сандерленд" объявил о назначении Коулмэна

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"Сандерленд" объявил о назначении Коулмэна
Новым главным тренером "Сандерленда" назначен Крис Коулмэн, сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту валлийский специалист сменил уволенного Саймона Грэйсона и подписал с клубом контракт на два с половиной года.

47-летний Коулмэн известен тем, что довел сборную Уэльса до полуфинала Евро-2016. Также тренировал "Фулхэм", "Реал Сосьедад", "Ковентри" и АЕЛ. 

После 17 туров "Сандерленд" занимает последнее место в Чемпионшипе.

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