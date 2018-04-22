"Сандерленд" стал 13-м клубом, опустившимся за два сезона из АПЛ в третий английский дивизион

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"Сандерленд" стал 13-м клубом, опустившимся за два сезона из АПЛ в третий английский дивизион

За два тура до завершения розыгрыша Чемпионшипа "Сандерленд" потерял шансы сохранить прописку во втором по силе английском дивизионе.

Как сообщает Opta, "чёрные коты" стали 13-й командой, опустившейся за два сезона из Премьер-лиги в третий дивизион.

В последний раз этот тернистый путь проходил "Вулверхэмптон" в период с 2011 по 2013 год. 

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