"Сандерленд" установил антирекорд английского футбола
В рамках 17-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" на своём поле сыграл вничью с "Миллуоллом" со счётом 2:2.
Таким образом, "чёрные коты" не могут выиграть в 20 домашних матчах подряд во всех турнирах.
Как сообщает Opta, это антирекорд английского футбола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|17
|38
|2
|Шеффилд Юнайтед
|17
|36
|3
|Кардифф Сити
|17
|34
|4
|Бристол Сити
|17
|31
|5
|Астон Вилла
|17
|29
|6
|Мидлсбро
|17
|26
|7
|Лидс Юнайтед
|17
|26
|8
|Дерби Каунти
|16
|26
|9
|Ипсвич Таун
|16
|25
|10
|Шеффилд Уэнсдэй
|17
|24
|11
|Ноттингем Форест
|17
|24
|12
|Норвич Сити
|17
|23
|13
|Брентфорд
|17
|22
|14
|Престон Норт Энд
|17
|22
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|21
|16
|Барнсли
|16
|20
|17
|Фулхэм
|17
|20
|18
|Миллуол
|17
|18
|19
|Рединг
|16
|18
|20
|Халл Сити
|17
|17
|21
|Бирмингем Сити
|17
|15
|22
|Бертон Альбион
|17
|13
|23
|Болтон Уондерерс
|17
|12
|24
|Сандерленд
|17
|11