"Сандерленд" установил антирекорд английского футбола

В рамках 17-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" на своём поле сыграл вничью с "Миллуоллом" со счётом 2:2.

Таким образом, "чёрные коты" не могут выиграть в 20 домашних матчах подряд во всех турнирах.

Как сообщает Opta, это антирекорд английского футбола.

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