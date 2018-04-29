"Сандерленд" вылетел в третий дивизион

"Сандерленд" вылетел из Чемпионшипа в Лигу один.

"Черные коты" потеряли все шансы покинуть даже последнее, 24 место в дивизионе.

После вылета руководство клуба объявило об отставке главного тренера Криса Коулмэна.

Стоит отметить, что всего год назад "Сандерленд" вылетел из Премьер-лиги.

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