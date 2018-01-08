"Сандерленд" взял в аренду защитника "Челси"

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"Сандерленд" взял в аренду защитника "Челси"

Защитник "Челси" Джейк Кларк-Солтер на правах аренды перешел в "Сандерленд".

Как сообщает официальный сайт клуба, аренда продлится до конца текущего сезона. О праве дальнейшего выкупа ничего не сообщается.

В этом сезоне Кларк-Солтер принял участие в одном матче "Челси".

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