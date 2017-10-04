Сандра Кубика - самая горячая девушка сентября
Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой сентября стала Сандра Кубика - модель, активно поддерживающая сборную Польши. Стройная красотка набрала 46% всех голосов.
Второе место в голосовании с результатом 21% заняла, возможно, новая подруга вингера французского ПСЖ Неймара Барбара Палвин.
Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 20% голосов, Аиде Йеспике - венесуэльской актрисе, которая стала причиной спада в карьере полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.
Итак, еще раз вспомним, кто же такая Сандра Кубика.
Не пропустите:
Жиневра Соцци - новая девушка Дибалы
Барбара Палвин - возможно, новая девушка Неймара
Мария Соль Перес - телеведущая, программы которой просматривает Роналду
Аида Йеспика - актриса, из-за которой пошла на спад карьера Озила
Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию
-
Кейн: "Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании"
-
Видаль согласился на переход в "Интер"
-
Тевес остается в Китае
-
Ройс заявил о планах покинуть "Боруссию"
-
Битва за мундиаль: Черногория против Дании
-
Выход на финишную прямую: Аргентина принимает Перу
-
Матч за престиж: Бразилия едет в гости к Боливии
-
Хайнкес может возглавить "Баварию"
-
Рабьо: "В детстве мне нравился "Ливерпуль"
-
"Атлетико" не продает билеты в гостевой сектор на матч против "Барселоны"
-
Англия желает оформить путевку на Мундиаль в домашнем матче против Словении
-
"Манчестер Сити" нацелился на Пеллегрини
-
Канселу восстановился после травмы
-
Сакки: "Увольнение Анчелотти действительно разочаровало меня"
-
Ярмоленко прокомментировал натурализацию Марлоса
-
Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"
-
Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг Пике
-
Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила
-
Джеррард: "В матчах с грандами "Ливерпуль" доказывает, что все ошибаются на его счет"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0