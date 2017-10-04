Сандра Кубика - самая горячая девушка сентября

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой сентября стала Сандра Кубика - модель, активно поддерживающая сборную Польши. Стройная красотка набрала 46% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 21% заняла, возможно, новая подруга вингера французского ПСЖ Неймара Барбара Палвин.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 20% голосов, Аиде Йеспике - венесуэльской актрисе, которая стала причиной спада в карьере полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Сандра Кубика.

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