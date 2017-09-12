Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши

Сандра Кубика известна не только в модельной сфере, где она с успехом работает, но и среди футбольной аудитории благодаря своей приверженности национальной сборной Польши. Несмотря на то, что в 13 лет девушка с семьей переехала в США, она остается преданной фанаткой главной команды страны, где она родилась.

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