Сандро может покинуть "Ювентус"

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Сандро может покинуть "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро зимой может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, тренерский штаб клуба недоволен формой игрока и готов продать его в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что "Ювентус" согласен отпустить Сандро за 70 миллионов евро.

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