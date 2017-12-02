Сандро может покинуть "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро зимой может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, тренерский штаб клуба недоволен формой игрока и готов продать его в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что "Ювентус" согласен отпустить Сандро за 70 миллионов евро.

Читайте также: "Ювентус" определился с кандидатами на усиление своего правого фланга обороны. | http://soccernews.ru