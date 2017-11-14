Сандро Рамирес близок к возвращению в Примеру

Теги валенсияэвертонсандро рамирес

Сандро Рамирес близок к возвращению в Примеру

Форвард "Эвертона" Сандро Рамирес может продолжить карьеру в "Валенсии", сообщает Superdeporte.

По информации источника, видеть в своей команде 22-летнего футболиста хочет лично главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль. Трансфер может состояться уже в январе.

В этом сезоне Рамирес, известный по выступлениям за "Барселону" и "Малагу", сыграл за "Эвертон" 11 матчей и сделал 1 ассист.  

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