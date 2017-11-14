Сандро Рамирес близок к возвращению в Примеру
Форвард "Эвертона" Сандро Рамирес может продолжить карьеру в "Валенсии", сообщает Superdeporte.
По информации источника, видеть в своей команде 22-летнего футболиста хочет лично главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль. Трансфер может состояться уже в январе.
В этом сезоне Рамирес, известный по выступлениям за "Барселону" и "Малагу", сыграл за "Эвертон" 11 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Мората рекомендует "Челси" подписать Сандро Рамиреса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4