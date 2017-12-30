Сандро Рамирес близок к возвращению в Примеру

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Сандро Рамирес близок к возвращению в Примеру

Форвард "Эвертона" Сандро Рамирес, вероятнее всего, покинет мерсисайдский клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Marca, 22-летний футболист близок к возвращению в испанскую Примеру, где на него претендуют "Валенсия" и "Малага".

В этом сезоне Сандро сыграл за "Эвертон" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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