Сандро Рамирес может перейти в "Севилью"

Нападающий "Эвертона" Сандро Рамирес хочет покинуть клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет "Севилья". Форвард готов вернуться на родину, так как ему не удается адаптироваться к Премьер-лиге.

В этом сезоне 22-летний Сандро провел за "Эвертон" 15 матчей и забил всего 1 гол.

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