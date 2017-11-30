Сандро Рамирес может перейти в "Валенсию"



"Валенсия" проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Сандро Рамиресу, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста с правом последующего выкупа. Впрочем помешать трансферу может новый главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс.

Напомним, что 22-летний Сандро перешел в "Эвертон" минувшем летом из "Малаги" за 6 миллионов евро, провел за клуб 13 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Вот так бы выглядела сегодняшняя "Валенсия", не продавай она своих лидеров. | http://soccernews.ru