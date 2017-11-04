Сандро Рамирес может уйти из "Эвертона"

Форвард "Эвертона" Сандро Рамирес в январе может сменить клуб.

Как сообщает IBTimes, футболист не входит в планы временного наставника "ирисок" Дэвида Ансворта.

Скорее всего, Сандро вернется в испанскую Примеру.

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