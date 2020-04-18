Сандро Росель: "Если бы я не был президентом "Барселоны", я бы не попал в тюрьму"

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель высказался о том, почему он попал в тюрьму.

Напомним, что Росель был арестован в мае 2017 года из-за финансовых махинаций. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в тюрьме 643 дня.

"Если бы я не был президентом "Барселоны", я бы не попал в тюрьму. Я в этом не сомневаюсь. Думаю, что никто бы не расследовал мой бизнес, не шпионил бы за мной, а налоговая оставила бы в покое. С момента, как я стал президентом "Барсы", налоговая проверила меня 72 раза. Совпадение?" - приводит слова Роселя Mundo Deportivo.

Росель занимал пост президента с 2010 по 2014 год.

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