Сандро Шварц поделился мнением об РПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал интенсивность матчей в чемпионате России.
– Уже давно в России существует мнение, что низкая интенсивность матчей в РПЛ – причина неудач наших клубов в еврокубках.
– Я следил за РПЛ еще до приезда в Россию. Но посмотрите на матчи "Локомотива" против "Баварии" и "Атлетико" в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, они добились хорошего результата.
Командам в России надо ориентироваться на топ-5 европейских чемпионатов. В моей философии футбола интенсивность и прессинг – основа всего. Но это работает только с условием, что футболисты готовы много работать на поле. Поэтому с моего прихода в «Динамо» мы уделили большое внимание физподготовке и работе в тренажерном зале.
В топ-5 лиг команды развиты не только тактически, но и физически, потому у них более энергичный футбол, чем в РПЛ. В футбольном плане команды из России хороши, но в плане интенсивности действительно отстают. В "Динамо" мы работаем и над физикой, и над тактикой. Это наш путь развития.
И обращу внимание еще на одну делать. В футболе есть 90 минут матча, но есть чистое время, когда мяч находится в игре. В России среднее чистое время матча – 45 минут, остальное время – это остановки, связанные с паузами на стандарты, желтые карточки и так далее.
То есть в игре мяч находится лишь тайм. 45 минут – это очень мало. Нам нужно стремиться, чтобы мяч был в игре минимум 56-57 минут. За счет этого развивается интенсивность, – сказал Шварц.
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