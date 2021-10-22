Сандро Шварц прокомментировал победу над "Химками"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался после победы над "Химками" (4:1) в матче 12-го тура РПЛ.

– Я очень рад, что в столь особенный день, в день рождения великого вратаря Льва Яшина, мы смогли добиться победы. Она является подарком. Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру.

Первые два мяча - это великолепные голы со стандартов. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который усердно работает над этим. Мы сыграли агрессивно, в контроль. Сегодняшняя победа полностью заслуженная.

– Почему приняли решение сегодня выпустить Тюкавина и Грулева вместе?

– Для нас все игроки важны. Эти игроки сегодня показали очень качественную игру. Плод их работы – мячи, которые они забили. Для нас самое главное - это здоровая конкуренция. Игроки атаки хорошо себя проявили.

– Почему не удается держать концентрацию до финального свистка?

– Природа сегодняшнего гола и голов в игре против «Спартака» – разная. Их сравнивать нельзя. Конечно, в одинаковые отрезки. Сегодня немного потеряли концентрацию. В итоге пропустили один гол, – сказал немецкий специалист.

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