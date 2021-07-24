Сандро Шварц прокомментировал победу над "Ростовом" в первом матче РПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мыслями после победы над "Ростовом" (2:0) в 1-м туре российской премьер-лиги.
"Мы показали достойный футбол, если смотреть с точки зрения качества игры. Во втором тайме могли забить еще, были хорошие моменты.
Поздние замены? Мы отталкивались от хода матча. Сделали те замены, которые посчитали нужными и в то время, которое посчитали правильным", – сказал немецкий специалист для "Матч Премьер".
Также не пропустите: Стала известна зарплата Карпина в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" обыграло "Ростов" Карпина в первом матче сезона РПЛ
-
Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
-
Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России
-
Валерий Карпин - главный тренер сборной России
-
"Бенфика" перед матчами со "Спартаком" усилилась бывшим игроком "Милана"
Лента новостей
-
Пьянич может перейти в "Ювентус"
-
Рамирес прокомментировал свой переход в киевское "Динамо"
-
Азмуном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги
-
Почеттино прокомментировал новый контракт с ПСЖ
-
Сандро Шварц прокомментировал победу над "Ростовом" в первом матче РПЛ
-
"Боруссия" презентовала новую выездную форму (фото)
-
Стала известна зарплата Карпина в сборной России
-
Киевское "Динамо" подписало венесуэльского нападающего
-
Стало известно, какой номер возьмет Санчо в "Манчестер Юнайтед"
-
Горан Пандев решил продолжить игровую карьеру. Он подпишет контракт с клубом Серии А
-
"Галатасарай" близок к подписанию контракта с игроком сборной Нидерландов
-
"Манчестер Сити" продолжит попытки подписать Харри Кейна
-
"Динамо" обыграло "Ростов" Карпина в первом матче сезона РПЛ
-
Каземиро может взять номер Варана в случае ухода француза из "Реала"
-
Мбаппе сообщил Почеттино о своем решении по поводу будущего в ПСЖ
-
1
Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
-
Почеттино продлил контракт с ПСЖ
-
Семин поделился мнением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России
-
1
Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России
-
1
Валерий Карпин - главный тренер сборной России