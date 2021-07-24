Сандро Шварц прокомментировал победу над "Ростовом" в первом матче РПЛ

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мыслями после победы над "Ростовом" (2:0) в 1-м туре российской премьер-лиги.

"Мы показали достойный футбол, если смотреть с точки зрения качества игры. Во втором тайме могли забить еще, были хорошие моменты.

Поздние замены? Мы отталкивались от хода матча. Сделали те замены, которые посчитали нужными и в то время, которое посчитали правильным", – сказал немецкий специалист для "Матч Премьер".

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