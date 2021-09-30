Сандро Шварц прокомментировал слухи о Кавани в "Динамо"
Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением по поводу информации о том, что летом клуб был заинтересован в подписании уругвайского бомбардира "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.
"Как вы знаете, у него сейчас действующий контракт, и не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью.
Мы работаем с теми игроками, которые у нас в обойме, и это то, чем я сейчас занимаюсь", – приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "Динамо".
Также не пропустите: Ферлан Менди вернулся к тренировкам в общей группе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео)
-
Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги Наций (видео)
-
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября
-
"Барселона" установила клубный антирекорд в еврокубках
-
Месси отстаёт от Роналду в два раза по голам в Лиге Чемпионов после 89-й минуты
Лента новостей
-
Юрий Вернидуб назвал время проведенное в "Зените" лучшим в карьере
-
Энрике исключил свое возвращение "Барселону"
-
Луис Суарес предупредил Хави не идти в "Барселону"
-
"Валенсия" увеличила собственный капитал
-
Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций
-
Сандро Шварц прокомментировал слухи о Кавани в "Динамо"
-
Романцев высказался о отказе Дзюбы от вызова в сборную Россию
-
Левандовски при определенных условиях продолжит играть за "Баварию"
-
Гол Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео)
-
Ферлан Менди вернулся к тренировкам в общей группе
-
Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги Наций (видео)
-
На пост тренера "Барселоны" появился новый фаворит
-
"Барселона" не станет увольнять Кумана
-
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября
-
Вернидуб высказался о целях "Шерифа" в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" установила клубный антирекорд в еврокубках
-
Кутепов оценил старт "Спартака" в этом сезоне
-
1
Месси отстаёт от Роналду в два раза по голам в Лиге Чемпионов после 89-й минуты
-
"Здесь и Пеле бы не заиграл": Романцев раскритиковал легионеров "Спартака"
-
В контракте Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных