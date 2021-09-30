Сандро Шварц прокомментировал слухи о Кавани в "Динамо"

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Сандро Шварц прокомментировал слухи о Кавани в "Динамо"Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением по поводу информации о том, что летом клуб был заинтересован в подписании уругвайского бомбардира "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

"Как вы знаете, у него сейчас действующий контракт, и не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью.

Мы работаем с теми игроками, которые у нас в обойме, и это то, чем я сейчас занимаюсь", – приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "Динамо".

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