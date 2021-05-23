Сандро Шварц прокомментировал свое будущее
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о своем будущем.
— Из Германии время от времени приходят новости, что вы в числе кандидатов на должность главного тренера в различных клубах — "Айнтрахте", "Шальке"... Это льстит?
— Приятно, конечно. Это вид признания тебя в профессии. Но это не повод терять фокусировку при работе с командой.
— Динамовских болельщиков немного нервируют эти слухи. Вы им можете пообещать, что следующий сезон начнете в "Динамо"? Или, как говорится, никогда не говори никогда?
— В понедельник после матча с ЦСКА я садился в самолет до Германии с одной мыслью: через месяц прилечу обратно и буду работать с "Динамо". И эта мысль мне очень нравится.
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