Сандро Шварц прокомментировал свое будущее

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о своем будущем.

— Из Германии время от времени приходят новости, что вы в числе кандидатов на должность главного тренера в различных клубах — "Айнтрахте", "Шальке"... Это льстит?

— Приятно, конечно. Это вид признания тебя в профессии. Но это не повод терять фокусировку при работе с командой.

— Динамовских болельщиков немного нервируют эти слухи. Вы им можете пообещать, что следующий сезон начнете в "Динамо"? Или, как говорится, никогда не говори никогда?

— В понедельник после матча с ЦСКА я садился в самолет до Германии с одной мыслью: через месяц прилечу обратно и буду работать с "Динамо". И эта мысль мне очень нравится.

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