Сандро Шварц прокомментировал вызов игроков "Динамо" в сборную России
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о приглашении Арсена Захаряна, Константина Тюкавина, Дениса Макарова и Даниила Фомина на матчи сборной России в сентябре в рамках отбора к чемпионату мира, а также прокомментировал тот факт, что голкипер команды Антон Шунин в сборную России не поедет.
"Считаю, что все они заслужили этот вызов своей игрой на старте чемпионата. О Захаряне много говорят — он действительно показывает отличный футбол для своего возраста, как и Костя Тюкавин. Их случаи похожи, я рад за них. Даниил Фомин — важный футболист для системы игры "Динамо", а сейчас он еще и один из лучших бомбардиров чемпионата. Денис Макаров с нами не так давно, но мы понимали, что приобретаем потенциального игрока сборной. Он действительно сейчас один из лучших в России на своей позиции.
Я не готов рассуждать о том, что главный тренер сборной России не вызвал этого игрока, второго, третьего, что надо было сделать вот так, а не как-то иначе. Моя задача — выступление «Динамо» и развитие футболистов. В том числе и для сборной России. Я рад, что четыре наших игрока получили вызов. А Антона я хочу поддержать. У всех футболистов в карьере бывают сложные ситуации. Шунин — сильный человек и вратарь, наш капитан. Уверен, он справится и будет еще сильнее", — приводит слова немецкого тренера официальный сайт московского клуба.
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