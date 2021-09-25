Сандро Шварц высказался о форме "Динамо" перед игрой с "Рубином"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался о физической форме команды перед матчем с "Рубином" в РПЛ.

– На этой неделе "Рубин" не проводил кубковый матч. Насколько этот фактор будет важным в воскресной игре?

– Не думаю, что это будет каким-то определяющим фактором. Мы находимся в прекрасной физической форме.

В среду наши футболисты пробежали 117 километров. Не думаю, что эти два выездных матча окажут большое влияние на свежесть футболистов, - сказал немецкий специалист.

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