Сандро Шварц высказался о Кержакове
Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о тренер "Нижнего Новгорода" Александре Кержакове.
"Знаю, что Кержаков — бывший игрок "Динамо". Не знаю его лично, к сожалению, но он производит впечатление приятного человека. Наверняка он захочет склонить чашу весов на свою сторону, а мы будем гнуть свою линию", - сказал немецкий тренер перед матчем с "НН" в рамках РПЛ.
Напомним, что игра "Динамо" — "Нижний Новгород" пройдет 12 сентября.
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