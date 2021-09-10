Сандро Шварц высказался о Кержакове

Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о тренер "Нижнего Новгорода" Александре Кержакове.

"Знаю, что Кержаков — бывший игрок "Динамо". Не знаю его лично, к сожалению, но он производит впечатление приятного человека. Наверняка он захочет склонить чашу весов на свою сторону, а мы будем гнуть свою линию", - сказал немецкий тренер перед матчем с "НН" в рамках РПЛ.

Напомним, что игра "Динамо" — "Нижний Новгород" пройдет 12 сентября.

Также не пропустите: Сульшер сказал, сыграет ли Роналду с "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru