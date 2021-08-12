Сандро Шварц высказался о возможном уходе Захаряна

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением об интересе "РБ Лейпцига" к хавбеку Арсену Захаряну.

"Интерес "Лейпцига" к Захаряну? Не удивлен, что он стоит под прицелом взглядов скаутов ведущих клубов, учитывая его качество игры в столь юном возрасте. Мы с Арсеном много общаемся, нет опасений, что он может принять какое-то решение. Слухи всегда появляются вокруг футбола.

Готов ли Захарян к Бундеслиге? Не мне это оценивать. Для Арсена важно поддерживать стабильность, которую он показал в первых матчах. Для него это важный сезон, ему необходимо закрепить и приумножить полученные качества", - сказал специалист.

Всего Захарян сыграл за "Динамо" 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

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