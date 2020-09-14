Сандро Тонали - новый Пирло, второй Гаттузо или неповторимый в своем роде? Рассказываем историю самого перспективного полузащитника в мире

Будущий игрок "Милана" Сандро Тонали увидел свет 8 мая 2000 года в городе Лоди – столице одноименной провинции, в 30 километрах от главного центра Ломбардии. Рос Сандро в небольшом (около 12 000 населения) городке Сант'Анджело-Лодиджани в семье рабочих. Марияроса и Джандоменико Тонали имеют троих детей – у действующего игрока сборной Италии есть старшая сестра Матильда и брат Энрико. Для итальянцев обычное дело, когда мальчики очень привязаны к семье, особенно – к матерям. У Сандро (кстати, имя получил в честь дедушки по линии матери) очень теплые отношения с бабушкой Джиной. Тонали с детства начал заниматься футболом. Интересно, что его семья фанатеет от "Интера", но Сандро уже с первых шагов был ближе к "Милану". В семилетнем возрасте он дебютировал за команду "Уно Ломбардия", которая тесно сотрудничает с "россонери" еще с 1994 года. Ее воспитанники регулярно ездят на просмотр в школу "Милана", и умелые остаются в юношеском секторе клуба. Тонали тоже получал свой шанс, но дважды просмотр завершался ничем: "Я не могу сказать, что они списали меня, но меня действительно не заметили. Возможно, я был слишком маленьким". Однако у его первого тренера своя версия. Давиде Гатти объясняет, что в этом возрасте селекционеры больше обращают внимание на индивидуальную технику юных футболистов, а Тонали уже был более зрелым. "Это было похоже на то, когда взрослые играют с детьми и передают им мяч уже перед воротами. Он играл именно так, но со своими сверстниками", – признается Гатти.

Некоторое время вместе с Сандро играл его брат, но ему не хватило ответственного отношения к занятиям, чтобы пробиться на профессиональный уровень. "Энрико был нападающим и забивал много голов, но в футболе нужно иметь здравый смысл. У моего брата этого не было. Теперь он следит за моей карьерой. Мы очень близки, и я прислушиваюсь к его советам", – говорит Тонали, который очень рано определился с тем, чем хочет заниматься. Его бабушка сохранила письмо мальчика к Святой Лючии (что-то вроде письма Санта Клауса). "Я хочу форму "Милана": футболку, шорты и гетры. Еще Playstation, игру FIFA и хороший кикер. А еще зарядку для PSP. А еще скажи, я стану футболистом или святым?". Впоследствии в письмо были добавлены правки. Мальчик также попросил футболку "Интера" (в знак уважения к семье) и уже не хотел быть святым: "Я понял, что мне пришлось бы слишком много работать для святости, и решил: давай футболистом. После Чемпионата Мира 2006 года я также добавил сноску: игрок, который выиграл хотя бы один чемпионат мира". В 9 лет Тонали совершил свой первый переход в другую команду, перебравшись в систему "Пьяченцы". Он в течение трех лет занимался в академии, воспитавшая Алессандро Лукарелли и братьев Симоне и Филиппо Индзаги. Но уже в 2012 году клуб обанкротился, и у него больше не было ресурсов для финансирования молодежного сектора. Тогда тренер Тонали Джанлука Балестр отправил мальчика в "Брешию". Существует версия, согласно которой представители "ласточек" заметили Сандро на одном из детских турниров. Сейчас этот вопрос не имеет ключевого значения, ведь парень оказался там, где вырос в игрока уровня сборной Италии.

Именно в "Брешии" Тонали окончательно сформировался как футболист. Здесь решили, что позиция "под нападающим" ему не очень подходит и поставили играть перед защитой (запомните этот факт). Всех своих тренеров Сандро поражал добросовестностью и ответственностью, а отсутствие "понтов" и одиозных агентов привели к тому, что о парне мало говорили. Хотя он играл за сборные Италии разных возрастов и уже начинал стучать в двери первой команды "Брешии". Заявить о себе на профессиональном уровне удалось уже в 17 лет. Массимо Челлино купил клуб 10 августа 2017-го, а Тонали дебютировал в составе "ласточек" в Серии "В" через 16 дней. Бесспорно, бывший владелец "Кальяри" и "Лидса" не смог упустить такую ​​возможность для самопиара. Челлино постоянно подчеркивает, что именно он открыл талант игрока миру: "Когда я пришел в "Брешию", он не играл даже за "Примавера". Я заметил Сандро на тренировке и сказал нашему тренеру, чтобы тот взял его в первую команду. Сила Тонали – в его скромности, работоспособности и таланте". В дебютном сезоне хавбек провел на поле 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Неплохо для семнадцатилетнего? Логично, что за футболистом начали следить европейские гранды. Однако настоящий ажиотаж начался после того, как Роберто Манчини осенью 2018-го вызвал Тонали в сборную Италии. Только вдумайтесь: парню 18 лет, он играет в Серии "В" и получает вызов в национальную команду своей страны. До него вообще никто 2000 года рождения не получал приглашения! Однако дебюта за Скуадру Адзурру пришлось ждать еще год.

На тот момент Сандро уже был лидером "Брешии", с которой вышел в Серию "А". Челлино активно готовил почву для будущего трансфера. Массимо не стеснялся называть клубы, которые проявляют интерес, и шокировал прессу своими аппетитами – звучала сумма едва не 300 млн евро. Очевидно, это была лишь тактика отпугивания, а функционер очень хотел, чтобы Тонали в элитном дивизионе играл в его команде. Кто знает, могли бы мы сейчас обсуждать трансфер в "Милан", если бы "Брешия" не вылетела. И Челлино можно было понять. В начале сезона он в качестве звезды пригласил Балотелли, но и здесь Марио чаще провоцировал скандалы за пределами поля. Пришлось "продавать" в СМИ именно Сандро как главную изюминку команды, а его дебютный гол в Серии "А" в этом только способствовал. В конце концов, претендентов было с избытком. Маурицио Сарри хотел купить Тонали еще когда возглавлял "Челси". Логично, что впоследствии интерес начали приписывать "Ювентусу". А тут еще и спортдир туринцев Фабио Паратичи включил игрока в четверку самых перспективных итальянцев вместе с Дзаньйоло, Кьезой и Бернардески. Говорят, что сам Пеп Гвардиола высоко оценил потенциал Сандро, но больше конкретики было со стороны другого манчестерского клуба. "Юнайтед" даже предлагал больше денег, чем "Милан". Однако Челлино и сам футболист не хотели, чтобы трансфер состоялся в иностранный клуб. На уровне слухов фигурировали также ПСЖ и "Барселона", где игроки подобного профиля пользуются спросом.

Фактически же главная битва за Тонали развернулась не только в Италии, но даже в одном городе – "Милане". Долгое время фаворитом был "Интер", ведь "россонери" нужно было сначала урегулировать немало структурных проблем в клубе. В какой-то момент казалось, что трансфер неизбежен. Была достигнута договоренность с "Брешией" и самим игроком. Почему все сорвалось, четко объяснил сам Челлино: "Мне не понравилось, как поступил "Интер". Маротта хотел закрыть трансфер, Конте нравился игрок, но они постоянно тянули время. Я отклонил несколько предложений от других клубов из-за договоренности с "нерадзурри". Поэтому дошло до того, что на авансцену вышел "Милан", имея козырь в рукаве. Ключевую роль сыграла детская страсть Тонали и желание быстрее определиться со своим будущим. Опять слово Челлино: "Когда появился "Милан", все изменилось, и уже никто ничего не понимал. Сандро попросил меня отпустить его только в "Милан". Это клуб, за который он болеет с самого детства. Это его мечта. Я уважаю этот клуб, они умеют ценить деньги, а Мальдини станет прекрасным менеджером". Сейчас складывается очень красивая история об осуществлении мечты маленького мальчика. А красивее ее делает сам Тонали. Футболист за день до медосмотра опубликовал в своем Инстаграми детское фото, где он в красно-черной форме, а в саму клинику прибыл уже в клубной медицинской маске. Казалось бы, ничего удивительного, но "Милан" не обеспечивает командным экипировкой игроков, которые еще не прошли медосмотр. Это означает, что Сандро сам или купил, или попросил клуб предоставить маску. Маленький жест, свидетельствующий о большой любви. К тому же хавбек даже не поехал на матчи сборной в Лиге Наций, чтобы как можно скорее завершить свой трансфер.

В сети стала вирусной история о выборе игрового номера новичком "Милана". Дело в том, что своим кумиром Тонали считает Дженнаро Гаттузо. Так вот, он даже позвонил Рино, чтобы получить разрешение носить его "восьмерку". Тот был очень удивлен, но оценил жест и даже дал хавбеку несколько советов: "Тебе не обязательно было спрашивать, но это хороший жест. Я в свое время тоже попросил разрешения у Роберто Донадони взять его номер. Для меня ты даже сильнее как игрок, чем я. Советую тебе быть зрелым, потому что футболка "Милана" – большая и одновременно "тяжелая". Внимательно прислушивайся к тем, кто уже провел в клубе некоторое время. Милан – это серьезное дело". Вопреки восхищению игрой Гаттузо, Тонали постоянно приходится отбиваться от сравнений с другой легендой Милана – Андреа Пирло. История могла бы быть символической – оба начинали в "Брешии", имеют похожую роль на поле и "Милан" в списке клубов. Однако ни Пирло, ни Сандро не видят сходства между собой. "Говорят, что он может быть моим наследником, но я не вижу много общего. Он другой тип игрока. Он гораздо более совершенный как в оборонной фазе, так и при подготовке атак. Тонали самый перспективный с полузащитников. Он обязательно станет великим игроком", – говорил Андреа. Сандро соглашается с Маэстро: "Меня вдохновлял Пирло, но я никогда не видел себя в нем, за исключением прически. Мне всегда нравился Дженнаро Гаттузо, его злость и то, что он демонстрировал на поле. Пирло уже доказал мою правоту: мы не похожи. Ч предпочитаю говорить то, что я хотел бы получить от него, – это пас из глубины с точностью до миллиметра". Так или иначе, но, как минимум, визуальная схожесть есть. Еще в 2017 году на тренировочной базе "Брешии" тамошние журналисты заметили игрока на футбольном поле. Они сразу вспомнили заявление Пирло, что после возвращения из США, где он играл за "Нью-Йорк Сити", хотел бы тренироваться со своей родной командой. Они думали, что Андреа вернулся, но это был Тонали. Именно футболка "Брешии", позиция и прическа наградили Сандро ярлыком "нового Пирло». Хотя даже по волосам у него есть возражения: "Начнем с того, что у меня нет его повязки, долгой и тоненькой".

На самом деле очень трудно определить, на кого из известных футболистов Тонали похож. Возможно, больше подобного у него с Модричем, однако также качества Крооса, Верратти, Де Росси и все тех же Пирло и Гаттузо. Очевидно, что перед нами игрок с уникальной комбинацией умений. Не зря же Джеймс Хорнкасл свою статью для The Athletic завершил фразой: "Возможно, через 10-15 лет мы будем искать в молодых игроках "нового Тонали". Сейчас сложно прогнозировать, как сложится его карьера. И речь идет не только о "Милане". Однако его статистика в дебютном сезоне в Серии "А" поражает. Заметьте, что это в составе второй худшей команды чемпионата. Просто цифры для глубинных плеймейкеров 1,9 ключевых пасов за игру (второй показатель в лиге), 7 ассистов (лучший), 6.28 xA (лучший), 11 Big chances (лучший). Только Беннасер сделал больше перехватов (59), чем Тонали (39) среди игроков до 23 лет. На "Сан-Сиро" вырисовывается интересная связка, ведь Сандро и Исмаэль также входят в ТОП-3 по успешным попыткам дриблинга – 80% и 81.9% соответственно. Главным оружием Тонали остаются длинные передачи и стандарты. Во всей Серии "А" ему просто нет равных. 0.9 ключевых передач после угловых, 0.5 – после штрафных и 1.1 – после длинных передач: в всех трех компонентах Сандро лучший в Италии. А по качеству навесов он вообще лидер чемпионатов ТОП-5. 151 игрок в этих лигах в прошлом сезоне выполнил не менее 100 кроссов, но ни у кого не получается делать это столь же точно, как у Тонали – 37.8%. Слабой стороной его игры принято считать короткий пас, но стоит сделать поправку на стиль "Брешии", которая играет в вертикальный футбол. Именно 20-летний итальянец отвечал за перевод мяча в атакующую треть. Очевидно, что вертикальные передачи более рискованные и приводят к большему проценту брака, но одновременно создают больше остроты. В Милане успешность средних и коротких пасов должна повыситься.

Теперь в распоряжении Стефано Пиоли будет очень качественный и перспективный игрок. Тонали требуется еще много работать, чтобы раскрыть свой потенциал. Хорошо, что он и сам это понимает: "Знаю, что правильными жертвами могу добраться до вершины мира. Я даже не достиг той цели, которую задумал, но чувствую себя достаточно сильным, чтобы сделать это. Я на правильном пути". Сандро необходимо еще многое сделать, чтобы стать настоящей звездой мирового класса. Но именно в желании работать и сбалансированной самокритике недостатка никогда не было. Хочется надеяться, что переход в "Милан" станет не просто осуществлением мечты. Важно, чтобы он состоялся в правильный момент. Похоже, клуб близок к тому, чтобы окончательно выбраться из хаоса на всех уровнях, и решительно настроен вернуться на вершину. Что ж, у Тонали есть все шансы стать одним из символов этого камбэк. Итальянская пресса уже пишет, что "Милан" спас Кальчо от позора. На Апеннинах очень боялись, что Сандро постигнет судьба Верратти, который отправился за границу, так и не дебютировав в Серии "А". Пора отрабатывать авансы. Вместо заключения просто прочитайте высказывания Франческо Тотти: "Тонали станет одним из самых мощных полузащитников мира. Как Джеррард, Де Росси или Лэмпард. Он также является сочетанием Пирло и Гаттузо, у него действительно есть все: невероятное изменение темпа, он технически одаренный и сообразительный, Сандро всегда сконцентрирован, и в важных матчах, и в легких".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников