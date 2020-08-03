Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года

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Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года

Известный немецкий нападающий Сандро Вагнер решил повесить бутсы на гвоздь.

Футболист, которому всего 32 года, спустя неделю после ухода из китайской "Тяньцзинь Тэды" объявил о завершении карьеры.

По словам форварда, у него были предложения от нескольких клубов, но он намерен уже осенью пойти учиться на тренера.

Вагнер наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Герту" и "Хоффенхайм". За сборную Германии сыграл 8 матчей и забил 5 голов. С "Бундестим" он в 2017 году выиграл Кубок Конфедераций.

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