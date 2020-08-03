Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года
Известный немецкий нападающий Сандро Вагнер решил повесить бутсы на гвоздь.
Футболист, которому всего 32 года, спустя неделю после ухода из китайской "Тяньцзинь Тэды" объявил о завершении карьеры.
По словам форварда, у него были предложения от нескольких клубов, но он намерен уже осенью пойти учиться на тренера.
Вагнер наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Герту" и "Хоффенхайм". За сборную Германии сыграл 8 матчей и забил 5 голов. С "Бундестим" он в 2017 году выиграл Кубок Конфедераций.
Не пропустите: Хеведес объяснил своё решение завершить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" презентовал гостевую форму на следующий сезон
-
Ловрен рассказал об изучении русского языка
-
"Милан" и "Наполи" поборются за английского защитника
-
Тедеско сравнил "Спартак" с "Баварией"
-
Невеста Роналду показала, как тренируется в обтягивающих лосинах
-
В "Ювентусе" отреагировали на слухи о возможном увольнении Сарри
-
Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок
-
"Монако" назвал "Реалу" и "МЮ" стоимость Бадьяшиля
-
Стали известны условия контракта, предложенного "Арсеналом" Обамеянгу
-
Ловрен выбрал игровой номер в "Зените"
-
Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара
-
Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Хавбек "Шинника" Эктов станет игроком "Торпедо"
-
Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"
-
"Лечче" вылетел из Серии А, "Дженоа" сохранил прописку в чемпионате
-
Нападающий "Ливерпуля" Ориги может продолжить карьеру в "Астон Вилле"
-
Деян Ловрен дал первое интервью в России
-
Кержаков пошутил над перешедшим в "Спартак" Кокориным
-
Милитао ярко высказался о капитане "Реала" Рамосе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20