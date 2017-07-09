Сандро Вагнер продлил соглашение с "Хоффенхаймом"

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Сандро Вагнер продлил соглашение с "Хоффенхаймом"

Нападающий Сандро Вагнер продлил соглашение с "Хоффенхаймом", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под трехлетним контрактом. Ранее Вагнер в составе сборной Германии выиграл Кубок Конфедераций.

В минувшем сезоне Вагнер сыграл 33 матча и отметился 12 голами.

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