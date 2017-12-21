Сандро Вагнер прокомментировал свой переход в "Баварию"

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Сандро Вагнер прокомментировал свой переход в "Баварию"

Новичок "Баварии" Сандро Вагнер прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб.

"Я очень рад. Я проделал большой путь и теперь возвращаюсь домой, в свой клуб. Я очень рад, что всё получилось. "Бавария" - лучший клуб Германии и один из лучших в мире. Когда я получил предложение, мне не пришлось долго думать" - цитирует 30-летнего форварда официальный твиттер "Рекордмастер".

Напомним, что Вагнер заключил с "Баварией" трёхлетний контракт. | http://soccernews.ru

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