Сандро Вагнер: "Роналду забивает в играх больше голов, чем я на тренировках"

Теги сандро вагнербавария мюнхенреал мадридкриштиану роналду

Сандро Вагнер: "Роналду забивает в играх больше голов, чем я на тренировках"Форвард мюнхенской "Баварии" Сандро Вагнер высоко отозвался об игре ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Мне он нравится. Я знаю, что многие люди критикуют его, но мне нравятся такие люди, как он. Было бы скучно, если бы все мы были одинаковыми. Он забивает в играх больше голов, чем я на тренировках", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Роналду пропустил вчерашний матч против "Малаги". | soccernews.ru

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