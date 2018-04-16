Сандро Вагнер: "Роналду забивает в играх больше голов, чем я на тренировках"

Форвард мюнхенской "Баварии" Сандро Вагнер высоко отозвался об игре ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

" Мне он нравится. Я знаю, что многие люди критикуют его, но мне нравятся такие люди, как он. Было бы скучно, если бы все мы были одинаковыми. Он забивает в играх больше голов, чем я на тренировках ", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Роналду пропустил вчерашний матч против "Малаги". | soccernews.ru