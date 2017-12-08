Сандро Вагнер вернется в "Баварию"

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Сандро Вагнер вернется в "Баварию"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающий команды Сандро Вагнер перейдет в "Баварию".

"Я думаю, что переход Вагнера в "Баварию" будет оформлен через одну-две недели", - приводит слова Нагельсманна Bild.

В этом сезоне 30-летний форвард провел 17 матчей за "Хоффенхайм" и забил 6 голов.

Стоит отметить, что Вагнер является воспитанником "Баварии" и провел за клуб 8 матчей в сезоне 2007/08 и стал автором одного мяча.

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