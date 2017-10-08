Сандро Вагнер забил пятый гол за сборную Германии в пяти матчах

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Германии играет с Азербайджаном.

Один из мячей в этом поединке на счету нападающего немцев и "Хоффенхайма" Сандро Вагнера.

Стоит отметить, что 29-летний Вагнер забил пятый гол за сборную Германии в пяти матчах.

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