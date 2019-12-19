Сане готов этой зимой перейти в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет покинуть английский клуб, чтобы перейти в "Баварию", утверждает Sport Bild.

По данным источника, 23-летний хавбек готов уже этой зимой перейти в новую команду, однако пока неизвестно за какую цену "горожане" готовы отпустить игрока.

Соглашение Сане с "Сити" рассчитано до 2021 года.

Напомним, что "Бавария" хотела купить футболиста еще летом, однако на тот момент игрок тяжело травмировался и выбыл на длительный срок.

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