Сане готов этой зимой перейти в "Баварию"

1 Теги лерой санебавария мюнхенманчестер сити

Сане готов этой зимой перейти в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет покинуть английский клуб, чтобы перейти в "Баварию", утверждает Sport Bild.

По данным источника, 23-летний хавбек готов уже этой зимой перейти в новую команду, однако пока неизвестно за какую цену "горожане" готовы отпустить игрока.

Соглашение Сане с "Сити" рассчитано до 2021 года.

Напомним, что "Бавария" хотела купить футболиста еще летом, однако на тот момент игрок тяжело травмировался и выбыл на длительный срок.

А еще: Сане провел первую тренировку за последние 4,5 месяца| http://soccernews.ru
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Комментарии

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zheka.dolgikh

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