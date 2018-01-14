Сане: "Гвардиола сказал, чтобы я играл так же свободно, как Месси"

Вингер английского "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал о своем прогрессе после перехода в стан "горожан".

" С первого дня, когда я пришел сюда, я значительно улучшился. Гвардиола мне все объяснил - как играть, как двигаться, как работать с мячом и без него. Приятно осознавать, что он может помочь тебе прогрессировать - это очень хорошо для игрока и команды. Мне нужно было немного времени, чтобы адаптироваться, узнать Премьер-Лигу, местных людей, своих новых партнеров по команде. Я должен был заслужить их доверие. Пеп велел мне играть со свободой, как у Месси ", - цитирует 22-летнего немца Le 10 Sport.

Напомним, уже летом Сане может завершить карьеру. | soccernews.ru