Сане: "Гвардиола сказал, чтобы я играл так же свободно, как Месси"

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Сане: "Гвардиола сказал, чтобы я играл так же свободно, как Месси"Вингер английского "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал о своем прогрессе после перехода в стан "горожан".

"С первого дня, когда я пришел сюда, я значительно улучшился. Гвардиола мне все объяснил - как играть, как двигаться, как работать с мячом и без него. Приятно осознавать, что он может помочь тебе прогрессировать - это очень хорошо для игрока и команды. Мне нужно было немного времени, чтобы адаптироваться, узнать Премьер-Лигу, местных людей, своих новых партнеров по команде. Я должен был заслужить их доверие. Пеп велел мне играть со свободой, как у Месси", - цитирует 22-летнего немца Le 10 Sport.

Напомним, уже летом Сане может завершить карьеру. | soccernews.ru

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