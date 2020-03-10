Сане хочет покинуть "Манчестер Сити" этим летом

Теги манчестер ситилерой санебавария мюнхентрансферы

Сане хочет покинуть "Манчестер Сити" этим летом

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет покинуть клуб, информирует Sky Germany.

По данным источника, 24-летний нападающий ждет предложений от топ-клубов с высокой зарплатой и долгосрочным контрактом.

Ранее игроком активно интересовалась "Бавария", однако клуб не спешит с трансфером немца, так как он в этом сезоне почти не выходил на поле.

"Манчестер Сити" не против, чтобы Сане остался в команде, но переговоры о продлении соглашения пока вести не планирует. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 2021 года.

Сане в августе порвал крестообразный связки колена и вернулся в строй только в конце января.

Читайте также: Сане хотел перейти в "Баварию" в январе, так как боится не попасть на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ракитич может летом перейти в "Ювентус"

Ракитич может летом перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов