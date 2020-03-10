Сане хочет покинуть "Манчестер Сити" этим летом

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет покинуть клуб, информирует Sky Germany.

По данным источника, 24-летний нападающий ждет предложений от топ-клубов с высокой зарплатой и долгосрочным контрактом.

Ранее игроком активно интересовалась "Бавария", однако клуб не спешит с трансфером немца, так как он в этом сезоне почти не выходил на поле.

"Манчестер Сити" не против, чтобы Сане остался в команде, но переговоры о продлении соглашения пока вести не планирует. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 2021 года.

Сане в августе порвал крестообразный связки колена и вернулся в строй только в конце января.

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