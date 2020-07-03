Сане: "Хочу выиграть с "Баварией" много титулов и в первую очередь Лигу Чемпионов"

Новичок "Баварии" Лерой Сане поделился эмоциями в связи со своим переходом в мюнхенский клуб из "Манчестер Сити".

"Бавария" - великий клуб, ставящий перед собой большие цели, которые мне подходят. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой. С Ханси Фликом я знаком ещё со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с "Баварией" много титулов и в первую очередь Лигу Чемпионов", - сказал Сане.

Футболист, на трансфер которого "ротен" вместе с бонусами потратят 60 миллионов евро, заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

24-летний Сане выступал за "Сити" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 39 голов и сделал 45 ассистов.

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