Сане хотел перейти в "Баварию" в январе, так как боится не попасть на Евро-2020

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Сане хотел перейти в "Баварию" в январе, так как боится не попасть на Евро-2020

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане хотел перейти в "Баварию" в январе.

Как сообщает Eurosport, футболист опасается, что после восстановления от травмы он не будет иметь регулярной игровой практики. Напомним, что Сане восстанавливается после операции на крестообразных связках колена.

Отмечается, что Сане боится невызова в сборную Германии на Евро-2020. Игрок рассчитывает поучаствовать в товарищеских играх против Испании (26 марта) и Италии (31 марта).

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