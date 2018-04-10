Сане и Стерлинг против Фирмино и Салаха: "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" назвали составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Сане, Стерлинг Габриэл Жезус

Запасные: Браво, Делф, Компани, Зинченко, Гюндоган, Фоден, Агуэро

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах

Запасные: Миньоле, Кляйн, Клаван, Ингс, Морено, Соланко, Вудберн

Матч начнется в 21:45 мск. В первой встрече "Ливерпуль" победил со счетом 3:0.

Не пропустите: Надежды на камбэк: "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" в ответном поединке Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru