Сане и Жезус хотят уйти из "Манчестер Сити"

Грядущим летом "Манчестер Сити" может потерять ряд футболистов, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в общем клуб намерены покинуть семь-восемь игроков. Среди них вингер Лерой Сане и форвард Габриэль Жезус.

Скорее всего, и немец, и бразилец недовольны количеством игровой практики в текущем сезоне.

23-летний Сане выступает за "Сити" с 2016 года, сыграл 128 матчей и забил 38 голов. Его контракт с клубом истекает в 2021 году. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.

22-летний Жезус защищает цвета "горожан" с 2017 года, сыграл 96 матчей и забил 43 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

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