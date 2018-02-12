Сане имеет шанс сыграть с "Базелем"

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Сане имеет шанс сыграть с "Базелем"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане восстановился после травмы.

Как сообщает Independent, игрок приступил к занятиям в общей группе. Таким образом, Сане имеет шанс попасть в заявку на игру 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Базелем".

Напомним, что Сане в январе повредил связки голеностопного сустава.

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