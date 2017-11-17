Сане - лучший игрок АПЛ в октябре

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане признан лучшим игроком Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт АПЛ.

В октябре футболист провел 3 матча в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В борьбе за эту награду хавбек опередил Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Гленн Мюррей ("Брайтон") и Ник Поуп ("Бернли").

Напомним, что лучшим тренером АПЛ в октябре стал наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Не пропустите: Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ в октябре. | http://soccernews.ru