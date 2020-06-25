Сане может остаться в "Баварии"

Трансфер вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в "Баварию" находится на грани срыва, пишет The Telegraph.

По сведениям издания, мюнхенский клуб предложил за 24-летнего футболиста 40 миллионов евро и дал понять, что не будет платить больше.

Такие условия "горожан" не устраивают, поэтому они могут свернуть переговоры и оставить немца в команде ещё на год.

Напомним, что следующим летом истекает контракт Сане с "Сити". Не исключено, что в итоге сторонам удастся договориться о продлении соглашения.

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