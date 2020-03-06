Сане может остаться в "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может остаться в клубе.

Как сообщает The Telegraph, 24-летний футболист рассматривает вариант с продлением соглашения, если предложение поступит от клуба.

Напомним, что прошлым летом Сане был близок к переходу в "Баварию", однако сделка сорвалась из-за травмы игрока.

Сане в августе порвал крестообразный связки колена и вернулся в строй только в конце января.

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