Сане может стать игроком "Баварии"

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Сане может стать игроком "Баварии"

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане, возможно, станет игроком "Баварии" в скором времени, передает Bild.

По данным источника, немецкий клуб уже давно интересуется 23-летним футболистом. Сейчас мюнхенцы активизировались и хотят приобрести игрока как можно быстрее.

Руководство "Манчестер Сити", в свою очередь, готово отпустить Сане за 98,7 миллиона евро летом 2020 года.

Сейчас нападающий восстанавливается после травмы колена. Ожидается, что игрок выйдет на поле лишь в марте следующего года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере| http://soccernews.ru
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