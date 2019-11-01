Сане может стать игроком "Баварии"
Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане, возможно, станет игроком "Баварии" в скором времени, передает Bild.
По данным источника, немецкий клуб уже давно интересуется 23-летним футболистом. Сейчас мюнхенцы активизировались и хотят приобрести игрока как можно быстрее.
Руководство "Манчестер Сити", в свою очередь, готово отпустить Сане за 98,7 миллиона евро летом 2020 года.
Сейчас нападающий восстанавливается после травмы колена. Ожидается, что игрок выйдет на поле лишь в марте следующего года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
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|Вердер Бремен
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|13
|Майнц 05
|9
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|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4