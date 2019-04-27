Сане может вернуться в Бундеслигу

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане намерен покинуть клуб.

Как сообщает Goal.com, 23-летний немец недоволен нехваткой игровой практики и хочет перебраться в "Баварию", где он сможет стать заменой для Франка Рибери.

Напомним, что Сане имеет опыт выступлений в Бундеслиге. С 2013 по 2016 год он выступал за "Шальке".

В этом сезоне на счету Сане 16 забитых мячей и 18 ассистов в 44 матчах.

Читайте также: Три европейских топ-клуба претендуют на Сане. | http://soccernews.ru