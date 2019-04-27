Сане может вернуться в Бундеслигу

Теги манчестер ситибавария мюнхенлерой санетрансферы

Сане может вернуться в Бундеслигу

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане намерен покинуть клуб.

Как сообщает Goal.com, 23-летний немец недоволен нехваткой игровой практики и хочет перебраться в "Баварию", где он сможет стать заменой для Франка Рибери.

Напомним, что Сане имеет опыт выступлений в Бундеслиге. С 2013 по 2016 год он выступал за "Шальке".

В этом сезоне на счету Сане 16 забитых мячей и 18 ассистов в 44 матчах.

Читайте также: Три европейских топ-клуба претендуют на Сане. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)

"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 36 50
9 Уотфорд Уотфорд 36 50
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов