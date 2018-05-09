Сане набрал больше всех очков по системе "гол+пас" из всех немецких игроков в топ-5 чемпионатах



Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане отметился тремя результативными пасами в матче чемпионата Англии с "Брайтоном" (3:1, второй тайм).

Благодаря этому на его счету стало 25 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне в Премьер-лиге - 10 забитых мячей и 15 голевых передач.

По этому показателю 22-летний Сане опережает всех немецких игроков в пяти ведущих европейских чемпионатах.

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