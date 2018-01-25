Сане назвал четверку лучших игроков мира

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Сане назвал четверку лучших игроков мираВингер английского "Манчестер Сити" Лерой Сане назвал четверку лучших игроков планеты.

"Есть несколько игроков, которые стоят выше остальных. Месси, Роналду, Неймар и Азар находятся на том уровне, на котором сегодня с ними никто не может конкурировать. Достижения Озила и Кавани тоже невероятны", - цитирует 22-летнего немца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" может совершить громкий обмен с "Атлетико". | soccernews.ru

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