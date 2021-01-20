Сане назвал двух своих любимых игроков на позиции "десятки"

Вингер "Баварии" Лерой Сане в своем Твиттере ответил на вопрос от УЕФА, кого считает любимыми "десятками" в мировом футболе.

"Эти двое", – написал Сане и прикрепил гифку с Роналдиньо и Лионелем Месси.