Сане назвал двух своих любимых игроков на позиции "десятки"

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Сане назвал двух своих любимых игроков на позиции "десятки"Вингер "Баварии" Лерой Сане в своем Твиттере ответил на вопрос от УЕФА, кого считает любимыми "десятками" в мировом футболе. 

"Эти двое", – написал Сане и прикрепил гифку с Роналдиньо и Лионелем Месси.

Обе любимые "десятки" немца выступали за "Барселону" и выигрывали Лигу Чемпионов".

Сане, в свою очередь, может похвастаться двумя титулами чемпиона АПЛ с "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Бундеслиги Сане 14 раз выходил на поле в футболке "Баварии". В его активе 4 гола и 5 результативных передач.

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