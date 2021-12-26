Сане назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Фото инстаграм Лероя Сане
Вингер "Баварии" Лерой Сане рассказал, кого считает фаворитом Лиги Чемпионов.
"В настоящее время вместе с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" я считаю нас сильнейшим клубом в Европе. Но форма может быстро измениться к концу сезона", - приводит слова Сане Bayern & Germany.
Напомним, что в 1/8 финала "Баварии" предстоит сыграть против "Зальцбурга".
Читайте также: Сане третий раз кряду стал футболистом месяца в "Баварии". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Ньюкасл" начал переговоры по защитнику "Атлетико"
-
Семак хочет, чтобы Дзюба покинул "Зенит"
-
В Алжире футболист умер во время матча
-
Рангник хочет подписать в "Манчестер Юнайтед" таланта из "Байера"
-
"Коринтианс" предлагает Кавани зарплату больше, чем "Барселона"
-
Сане назвал фаворитов Лиги Чемпионов
-
Ибрагимович необычно поздравил подписчиков с Рождеством
-
Рафинья не перейдет в "Баварию" зимой
-
Стало известно, на какую сумму ПСЖ нужно продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
-
Годин точно покинет "Кальяри"
-
Моуринью хочет видеть в "Роме" хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 25 декабря
-
"Аталанта" согласовала трансфер Бога
-
1
Клопп раскритиковал АПЛ за календарь игр в декабре
-
Мамаев сделал предложение новой девушке
-
"Реал" намерен подписать Захаряна
-
"Сочи" получил предложения из МЛС и Шотландии по своему нападающему
-
Перес поздравил болельщиков "Реала" с Рождеством
-
"Реал" готов побороться за Кессье
-
"Ливерпуль" определился с планами на зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4