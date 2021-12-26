Сане назвал фаворитов Лиги Чемпионов

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Сане назвал фаворитов Лиги Чемпионов Фото инстаграм Лероя Сане

Вингер "Баварии" Лерой Сане рассказал, кого считает фаворитом Лиги Чемпионов.

"В настоящее время вместе с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" я считаю нас сильнейшим клубом в Европе. Но форма может быстро измениться к концу сезона", - приводит слова Сане Bayern & Germany.

Напомним, что в 1/8 финала "Баварии" предстоит сыграть против "Зальцбурга".

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