Сане назвал главного конкурента "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионский титул в АПЛ



Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане считает, что его команда будет бороться за чемпионство в Премьер-лиге с "Челси".

"У Челси" появился классный тренер, который поставил очень привлекательную игру "Наполи". Конечно, команде нужно время, чтобы привыкнуть к его требованиям и тактике. Но думаю, что именно от "Челси" будет исходить наибольшая угроза для нас в новом сезоне", - приводит слова Сане BBC.

В прошлом сезоне "Наполи" под руководством Сарри занял второе место в чемпионате Италии.

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