"Сане - не решенный вопрос, но трансфер возможен". Немецкие СМИ выдали серию инсайдов касательно ситуации внутри "Баварии""

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"Сане - не решенный вопрос, но трансфер возможен". Немецкие СМИ выдали серию инсайдов касательно ситуации внутри "Баварии""

Надежный инсайдер Кристиан Фальк за последние дни выдал очередную порцию информации о "Баварии" и попытках подписать Лероя Сане, а председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге ответил на некоторые важные вопросы. Редакция Socernews решила посвятить новостям из стана "Баварии" отдельный материал, ведь там есть много интересного.

Кто еще в клуб? Сане повис в воздухе, но трансфер возможен

От "Баварии" ждут еще как минимум одного громкого приобретения до конца лета. Речь о вингере – клуб так и не нашел замену Арьен Роббену и Франку Рибери. Приоритетным вариантом остается Лерой Сане. Коротко о ситуации с немцом сообщают SportBild и SkySport: "Бавария" получила позитивные сигналы от агентов Лероя – трансфер возможен. "Бавария" еще никогда не была столь позитивно настроена по приобретению Сане. Ранее "ротэн" контактировали с родителями Лероя, которые оформляли его переход в "Манчестер Сити" в 2016 году. Теперь мюнхенские боссы начали переговоры с новым агентством Сане, которое возглавляет Дэвид Бекхэм. Между клубами еще не было никаких конкретных договоренностей. "Манчестер Сити" не планировал его продавать, но и не собирается удерживать силой. Позиция Гвардиолы: он не уговаривает подопечного остаться. Если Лерой выберет "Баварию" – "Сити" продаст его за 100+ миллионов евро. Ситуация подвешена в воздухе, поскольку футболист до сих пор не определился со своим будущим, хотя должен был сообщить решение на прошлой неделе. Говорят, что он отклонил предложение "Сити" относительно нового контракта с зарплатой в 12 млн евро за сезон. Сейчас Сане в азиатском турне, по возвращении от него будут требовать срочного решения. Ули Хённесс, Карл-Хайнц Румменигге и Салихомиджич по приезду из США отправятся на встречу с Сане и его представителями, чтобы обсудить последний срок трансфера. В Германии считают, что стороны ударят по рукам не позднее 8 августа – тогда закрывается окно в Англии (продавать клубы АПЛ все равно смогут до конца лета).

Ковач имеет четкий план касательно Сане – игроку гарантируют место в стартовом составе. "Наши менеджеры показали ему план, который был согласован. Лерой знает, чего здесь ожидать. Когда футболист с такими способностями приходит в "Баварию", он понимает свои обязанности", – сказал главный тренер. Это означает "скамейку запасных" для Сержа Гнабри или Кингсли Комана. Усилия Салихомиджича, направленные на Каллума Хадсона-Одои оказались напрасными – англичанин подписал новый контракт с "Челси". Разговоры об Усмане Дембеле пока затихли, ведь Неймар, от которого зависит судьба чемпиона мира, пока остается в ПСЖ. Хаким Зиеш смирно ждет в "Аяксе "своей очереди, если ни с кем из суперзвезд "Бавария" так и не договорится. Карл-Хайнц Румменигге воздержался от четких комментариев: "В матче против "Реала" (на Международном Кубке Чемпионов) мы увидели, что имеем хорошую команду – от голкипера и до форварда. Впрочем, Бавария все равно планирует оформить один или несколько трансферов". Вероятный бартер Дембеле на Алабу, форсированный испанской прессой, категорически отрицает Кристиан Фальк, хотя и подтверждает интерес от "Барсы". Чемпион Германии не хочет отпускать Давида ни при каких условиях. Правда, сам австриец четко не опроверг слухи: «Такой интерес – это признание и честь для меня. Сейчас я сосредоточен на предсезонной подготовке с "Баварией", хочу выкладываться на полную". Баварии приписывают интерес к испанскому таланту Марку Роке. По словам Румменигге, Мюнхен не контактировал с "Эспаньолом" и точно не делал предложения, о котором пишут в прессе.

"Бавария" не спешит устраивать распродажу

Рока в долгосрочной перспективе должен стать заменой Тьягу Алькантаре. Пока клуб акцентирует внимание на продолжении сотрудничества со своим лидером, у которого срок действия соглашения завершается через 2 года. "Он умеет просто все с мячом. Тьягу может поднимать темп игры, или сбивать его. Это тренер на поле", – восхищается Ковач. SportBild утверждает, что "Бавария" до конца лета не будет продавать игроков первой команды. Даже молодого центрбека Лукаса Мая (находится в глубоком запасе, потому-то о нем ничего не слышно) "ротэн" не хотят отпустить в Нюрнберг для игровой практики и опыта. Исключение могут сделать только в случае хорошего предложения по Жерому Боатенгу. Защитник по личным обстоятельствам покинул расположение "Баварии", но получает комплименты от тренера и председателя правления. Карл-Хайнц Румменигге сказал: "Боатенг сделал шаг навстречу и заработал вистов. Он прибыл в расположение в хорошей форме и с хорошим настроением". Ковач также подтвердил информацию: "Сейчас мы думаем, что он останется. Я доволен Жеромом. Если он продолжит выступать за "Баварию", то получит много шансов, как и любой игрок основы". Рекордный новичок Лукас Эрнандес, которому прочат статус лидера обороны команды, продолжает тренироваться отдельно от общей группы. Пока футболисты под руководством Ковача сыграли 3 матча Международного Кубка чемпионов в США, Лукас самостоятельно набирал форму после травмы в Германии. По оценкам медиков, он будет готов к первому туру Бундеслиги.

Румменигге уверяет, что Ренату Санчеш точно останется в клубе – "Бавария" якобы отклонила "вкусное" предложение другого клуба по португальцу, который до сих пор не раскрылся в Германии. "Это исключительный игрок, он останется в Баварии", – говорит председатель правления. Сам Санчеш, напомним, открыто говорил о желании сменить клуб из-за низкого уровня доверия. Калле на одной из пресс-конференций также похвалил прогресс и поведение Роберта Левандовски. Поляк пропустил матч с "Миланом" из-за мелкого повреждения, поэтому игровое время на острие атаки получил Ян-Фите Арп. "Мы хотим испытать его на разных позициях, он отдается делу", – рассказывает о 19-летнем форварде Нико Ковач. Ну а главная новость прогремела в немецкой прессе позавчера вечером – Ули Хённесс в ноябре не будет баллотироваться на выборах президента "Баварии", а также досрочно покинет пост председателя наблюдательного совета клуба. Это историческое решение, ведь Хённесс провел на управленческих должностях в клубе 40 лет. Многих такое развитие событий шокировал, включая игроков "Баварии". "Сначала я был шокирован, к такому жизнь меня не готовила.  "Баварию" трудно без него представить", – наиболее красноречивой реакция была у Давида Алабы. Своим преемником на посту президента клуба и председателя наблюдательного совета Хённесс видит Герберта Гайнера, бывшего гендиректора Adidas. Должность Румменигге в перспективе получит Оливер Кан, и дуэт Гайнер-Кан станет будущим клуба.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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